НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеКХЛ досрочно завершила сезон из-за коронавирусаШлеменко ответил на брошенный Александром Емельяненко вызовХоккеист Сергей Мозякин покидает магнитогорский «Металлург»«Барселона» может продать восемь футболистовТедеско: «Я возглавляю самую большую команду в стране»Газета.RuПять игроков «Портсмута» заболели коронавирусомГазета.Ru6Газета.RuЕвро-футбол.руFootballHDSoccernews.ruBookmaker-ratings.ruTheUK.oneПять игроков английского "Портсмута" заболели коронавирусом, сообщает официальный сайт клуба. Все заболевшие игроки находятся в самоизоляции. Отмечается, что у них слабые симптомы.В источнике КомментироватьПодробнее о событии 5 игроков английского клуба заболели коронавирусомЕвро-футбол.ру 02:28Пять игроков «Портсмута» заболели коронавирусомГазета.Ru 01:58«Портсмут» сообщил о 4-м и 5-м случаях заражения коронавирусом в командеSoccer.ru вчера в 23:56 рекламаГлавноеКХЛ досрочно завершила сезон из-за коронавирусаШлеменко ответил на брошенный Александром Емельяненко вызовХоккеист Сергей Мозякин покидает магнитогорский «Металлург»«Барселона» может продать восемь футболистовТедеско: «Я возглавляю самую большую команду в стране»Новости