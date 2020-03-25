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Газета.RuГазета.Ru
Пять игроков «Портсмута» заболели коронавирусом
Газета.Ru
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Пять игроков английского "Портсмута" заболели коронавирусом, сообщает официальный сайт клуба. Все заболевшие игроки находятся в самоизоляции. Отмечается, что у них слабые симптомы.В источнике
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5 игроков английского клуба заболели коронавирусом

Евро-футбол.ру 02:28
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Пять игроков «Портсмута» заболели коронавирусом

Газета.Ru 01:58
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«Портсмут» сообщил о 4-м и 5-м случаях заражения коронавирусом в команде

Soccer.ru вчера в 23:56 
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