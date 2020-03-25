Пять игроков «Портсмута» заболели коронавирусом

Пять игроков английского "Портсмута" заболели коронавирусом, сообщает официальный сайт клуба. Все заболевшие игроки находятся в самоизоляции. Отмечается, что у них слабые симптомы.