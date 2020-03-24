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Пять игроков «Портсмута» заразились коронавирусом
«Портсмут» на своем сайте подтвердил заражение коронавирусом в клубе. Как сообщается, в команде пять игроков сдали положительные анализы на вирус.В источнике
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Пять игроков «Портсмута» заразились коронавирусом

Матч ТВ 23:25
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Пять игроков «Портсмута» заразились коронавирусом

Sportbox.RU 23:25
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«Портсмут» подтвердил коронавирус у пяти футболистов клуба

Sport24.ru 23:11 
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