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Пять футболистов покинули «Химки»
"Химки" покидают пять игроков в связи с истечением срока контрактов, сообщает пресс-служба подмосковного клуба. Подошло к концу арендное соглашение у Идриса Умаева, который возвращается в «Ахмат».В источнике
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«Химки» расстались с пятью игроками

Sport24.ru 07:42 
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Пять игроков покинули футбольный клуб «Химки»

ТАСС Спорт 07:41
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Пять футболистов покинули «Химки»

Футбол на Куличках 07:23
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