НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеМинистр спорта Подмосковья заявил, что «Химки» будут играть в ФНЛПять футболистов покинули «Балтику»«Химки» могут стать частным клубом и остаться в ФНЛРФС нагрянет с инспекцией на «Волгоград Арену»ГлавноеСемин призвал руководство «Локомотива» уйти в отставкуМалафеев прокомментировал конфликт с ДзюбойЕмельяненко обошел Хабиба в топе величайших бойцов по версии CBS«Амур» расторг контракты с Каблуковым и КарповымЭтери Тутберидзе вернулась в Россию из СШАФутбол на КуличкахПять футболистов покинули «Химки»"Химки" покидают пять игроков в связи с истечением срока контрактов, сообщает пресс-служба подмосковного клуба. Подошло к концу арендное соглашение у Идриса Умаева, который возвращается в «Ахмат».В источнике КомментироватьПодробнее о событии «Химки» расстались с пятью игрокамиSport24.ru 07:42 Пять игроков покинули футбольный клуб «Химки»ТАСС Спорт 07:41Пять футболистов покинули «Химки»Футбол на Куличках 07:23рекламаЕщё по темеМинистр спорта Подмосковья заявил, что «Химки» будут играть в ФНЛПять футболистов покинули «Балтику»«Химки» могут стать частным клубом и остаться в ФНЛРФС нагрянет с инспекцией на «Волгоград Арену»ГлавноеСемин призвал руководство «Локомотива» уйти в отставкуМалафеев прокомментировал конфликт с ДзюбойЕмельяненко обошел Хабиба в топе величайших бойцов по версии CBS«Амур» расторг контракты с Каблуковым и КарповымЭтери Тутберидзе вернулась в Россию из СШАНовости