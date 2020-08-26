Пятерых игроков «Зенита» вызвали в сборную России на матчи Лиги наций
Состав обнародовал тренерский штаб российской сборной во главе со Станиславом Черчесовым. Общее число вызванных в сборную игроков составило 26 человек.В источнике
С чего всё начиналось
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов озвучил список игроков, которые будут готовиться к матчам Лиги наций с Сербией (3 сентября, Москва, 21:45) и Венгрией (6 сентября, Будапешт, 19:00 мск).
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