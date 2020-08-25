В сборную России на Лиге наций УЕФА вошли пять игроков «Зенита»

В матчах примут участие защитник Вячеслав Караваев, полузащитники Юрий Жирков, Андрей Мостовой и Магомед Оздоев, а также нападающий Артем Дзюба. Игроки начнут подготовку в ближайшее время. Однако в процессе тренировок в составе команды могут произойти изменения, сообщает Российский футбольный союз.