В сборную России на Лиге наций УЕФА вошли пять игроков «Зенита»
Сборная России в скором времени проведёт два официальных матча турнира Лиги Наций. Соперниками россиян станут сборная Сербии 3 сентября, и сборная Венгрии 6 сентября. На предстоящие игры главный тренер Станислав Черчесов вызвал 26 футболистов.В источнике
С чего всё начиналось
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов озвучил список игроков, которые будут готовиться к матчам Лиги наций с Сербией (3 сентября, Москва, 21:45) и Венгрией (6 сентября, Будапешт, 19:00 мск).