НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Честный рейтинг букмекеровЧестный рейтинг букмекеров
В сборную России на Лиге наций УЕФА вошли пять игроков «Зенита»
47 новостей
  • Дума ТВ1:26
Сборная России в скором времени проведёт два официальных матча турнира Лиги Наций. Соперниками россиян станут сборная Сербии 3 сентября, и сборная Венгрии 6 сентября. На предстоящие игры главный тренер Станислав Черчесов вызвал 26 футболистов.В источнике
91
С чего всё начиналось
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов озвучил список игроков, которые будут готовиться к матчам Лиги наций с Сербией (3 сентября, Москва, 21:45) и Венгрией (6 сентября, Будапешт, 19:00 мск).
Спорт БИЗНЕС Online 09:10
Подробнее о событии
alt

Орлов: «Состав у сборной России, мягко говоря, не впечатляющий»

Sport24.ru 13:55 
alt

Дзюба не пускает Соболева в сборную, «Зенит» дает пропуск Мостовому. Первый состав сборной в 2020-м

Футбол России 09:50
alt

Черчесов объяснил вызов Мостового и Луценко в сборную России

Metaratings 10:23
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости