Пятерых игроков «Зенита» вызвали в сборную России на матчи Лиги наций

Тренерский штаб сборной России по футболу по главе со Станиславом Черчесовым обнародовал состав команды на матчи Лиги наций УЕФА, запланированные на сентябрь. Всего вызов в сборную получили 26 игроков, из которых пятеро выступают за петербургский «Зенит».