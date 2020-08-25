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Пятерых игроков «Зенита» вызвали в сборную России на матчи Лиги наций
Ингушетия/ГIалгIайче
  • Дума ТВ1:26
Ко всему прочему, в сборную попал ранее игравший за петербургский клуб Далер Кузяев.В источнике
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