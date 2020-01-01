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Пятерых игроков «Зенита» вызвали в сборную России на матчи Лиги наций
Evo-rus.com
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Ко всему прочему, в сборную попал ранее игравший за петербургский клуб Далер Кузяев.В источнике
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Пятерых игроков «Зенита» вызвали в сборную России на матчи Лиги наций

Evo-rus.com вчера в 14:22
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Пятерых игроков «Зенита» вызвали в сборную России на матчи Лиги наций

CT news вчера в 04:53
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