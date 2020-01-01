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Пятый пошел: почему ЦСКА сохранил своего тренера
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Сохраняя стабильность Во время карантина появилась информация о том, что ЦСКА не будет продлевать соглашение с Виктором Ганчаренко.В источнике
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«Надо доверять своему тренеру». Рахимич оценил решение ЦСКА продлить контракт с Гончаренко

Чемпионат 20:00
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Пятый пошел: почему ЦСКА сохранил своего тренера

Известия 17:00
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