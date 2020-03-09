Семак: Малком неплохо смотрелся в матче с «Уфой», создавал моменты
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак, комментируя ничейный исход матча чемпионата России с "Уфой", сказал, что бразильский футболист Малком в целом сыграл неплохо.В источнике Результатом мы не удовлетворены. Было несколько опасных контратак на наши ворота. Были моменты у нас в атаке, но самое важное, забить, мы не смогли. Пытались взломать оборону на протяжении всего матча, но не получилось. Где-то не хватило мастерства, где-то везения.