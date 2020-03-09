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Семак: Малком неплохо смотрелся в матче с «Уфой», создавал моменты
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Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак, комментируя ничейный исход матча чемпионата России с "Уфой", сказал, что бразильский футболист Малком в целом сыграл неплохо.В источнике
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Сергей Семак
Футбольный тренер
Результатом мы не удовлетворены. Было несколько опасных контратак на наши ворота. Были моменты у нас в атаке, но самое важное, забить, мы не смогли. Пытались взломать оборону на протяжении всего матча, но не получилось. Где-то не хватило мастерства, где-то везения.
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