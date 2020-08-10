Президент РФС Дюков убедил Федуна оставить «Спартак» в турнире
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков переубедил владельца «Спартака» Леонида Федуна снимать команду с чемпионата России. Федун решил сделать это после скандального матча первого тура с "Сочи", который завершился счетом 2:2.В источнике
С чего всё начиналось
Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков отговорил владельца «Спартака» Леонида Федуна снимать команду с первенства Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом РБК сообщил источник в Российском футбольном союзе, а также собеседник в «Спартаке».