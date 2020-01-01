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РБК: Глушаков прибыл в офис «Химок» для подписания контракта
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Российский полузащитник Денис Глушаков в ближайшее время может стать игроком «Химок». По информации источника в клубе, хавбек прибыл в офис подмосковной команды для подписания контракта. Сообщается, что игроку будет предложено заключить соглашение до конца текущего сезона.В источнике
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С чего всё начиналось
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«Химки» возобновили интерес к Денису Глушакову

У нового руководства и наставника есть идея пригласить 33-летнего футболиста в команду. В начале сентября сообщалось, что «Химки» не сумели удовлетворить финансовые запросы Глушакова. Впоследствии хавбек отреагировал на информацию о несостоявшемся переходе.
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«Химки» снова интересуются бывшим полузащитником «Спартака»

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Экс-капитан «Спартака» прибыл в офис «Химок» для заключения контракта

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Глушаков приехал в офис «Химок» для подписания контракта

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