РБК: Глушаков прибыл в офис «Химок» для подписания контракта
Российский полузащитник Денис Глушаков в ближайшее время может стать игроком «Химок». По информации источника в клубе, хавбек прибыл в офис подмосковной команды для подписания контракта. Сообщается, что игроку будет предложено заключить соглашение до конца текущего сезона.В источнике
С чего всё начиналось
У нового руководства и наставника есть идея пригласить 33-летнего футболиста в команду. В начале сентября сообщалось, что «Химки» не сумели удовлетворить финансовые запросы Глушакова. Впоследствии хавбек отреагировал на информацию о несостоявшемся переходе.