РБК: Глушаков прибыл в офис «Химок» для подписания контракта

Российский полузащитник Денис Глушаков в ближайшее время может стать игроком «Химок». По информации источника в клубе, хавбек прибыл в офис подмосковной команды для подписания контракта. Сообщается, что игроку будет предложено заключить соглашение до конца текущего сезона.