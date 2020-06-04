НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Газета.RuГазета.Ru
«Челси» является фаворитом в борьбе за Вернера
Газета.Ru
  • Газета.Ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Чемпионат
  • by.Tribuna.com
  • Евро-футбол.ру
  • PROСПОРТ Казахстан
  • Футбол России
  • Sports.ru
  • Prognozist
  • Спорт БИЗНЕС Online
  • Sportbox.RU
  • ChelseaNews.Ru
  • Metaratings
  • Спорт-Экспресс
  • Football-fun.ru
  • Soccernews.ru
  • UA-Футбол
  • Вести.Ru
  • РБК
  • Телеканал 360°
  • TheUK.one
Лондонский "Челси" является фаворитом в борьбе за игрока немецкого "Лейпцига" Тимо Вернера, сообщает Bild.В источнике
6
Подробнее о событии
alt

«Ливерпуль» предлагал Вернеру ту же зарплату, что и «Челси», но выбыл из борьбы, так как «Лейпциг» отказался сделать скидку

Sports.ru вчера в 21:30
alt

«РБ Лейпциг» нашел замену Вернеру

Sport24.ru вчера в 17:22 
alt

The Telegraph: Вернер согласился на переход в «Челси»

Sportbox.RU вчера в 15:40
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости