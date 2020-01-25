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«РБ Лейпциг» подпишет Дани Ольмо
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Полузащитник загребского "Динамо" Дани Ольимо перейдет в "РБ Лейпциг". Как сообщает Jutarni list, клубы уже достигли договорились о трансфере футболиста за 35 миллионов евро.В источнике
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Хавбек загребского «Динамо» и сборной Испании Ольмо перешел в «РБ Лейпциг»

Sport24.ru 06:15 
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«РБ Лейпциг» объявил о подписании Ольмо

Чемпионат 06:13
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Ольмо – игрок «Лейпцига»

Советский спорт 06:30 
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