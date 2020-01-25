«РБ Лейпциг» подпишет Дани Ольмо

Полузащитник загребского "Динамо" Дани Ольимо перейдет в "РБ Лейпциг". Как сообщает Jutarni list, клубы уже достигли договорились о трансфере футболиста за 35 миллионов евро.