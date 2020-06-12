НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавное«Ювентус» сыграл вничью с «Миланом» и вышел в финал Кубка ИталииСКА обменял права на Николая Прохоркина в магнитогорский «Металлург»Кокорин назвал своим приоритетом переезд в ЕвропуДве школы получили выплаты за переход Головина из ЦСКА в «Монако»Доменико Тедеско охарактеризовал состав «Спартака» для немецкой прессыSoccernews.ruДубль Ольмо принес «РБ Лейпцигу» победу над «Хоффенхаймом»ODDS.ru11ODDS.ruНева СпортLiveSport.ruBookmaker-ratings.ruКомсомольская правдаГазета.RuMetaratingsPROСПОРТ КазахстанNEWS.am SportSoccernews.ruСпорт-ЭкспрессВ рамках 31-го тура немецкой Бундеслиги "РБ Лейпциг" добыл выездную победу над "Хоффенхаймом".В источнике КомментироватьПодробнее о событии «РБ Лейпциг» обыграл «Хоффенхайм» благодаря дублю ОльмоSport24.ru 16:27 «Лейпциг» благодаря дублю Ольмо обыграл «Хоффенхайм»Футбол России 16:25«РБ Лейпциг» обыграл «Хоффенхайм», Ольмо оформил дубльЧемпионат 16:24рекламаГлавное«Ювентус» сыграл вничью с «Миланом» и вышел в финал Кубка ИталииСКА обменял права на Николая Прохоркина в магнитогорский «Металлург»Кокорин назвал своим приоритетом переезд в ЕвропуДве школы получили выплаты за переход Головина из ЦСКА в «Монако»Доменико Тедеско охарактеризовал состав «Спартака» для немецкой прессыНовости