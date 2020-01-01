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«РБ Лейпциг» определился с заменой Вернеру
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24-летний Тимо Вернер выступает за «РБ Лейпциг» с 2016 года. За все время в клубе он провел 154 матча во всех турнирах и забил 92 гола.В источнике
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«РБ Лейпциг» определился с заменой Вернеру

BetOn вчера в 02:16
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