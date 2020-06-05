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Дюков: проведение матча со зрителями не является обязательным
Sports.ru
  • Известия1:07
Проведение матча со зрителями не является обязательным.В источнике
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Дюков о возобновлении сезона РПЛ: «Проведение матчей со зрителями не является обязательным»

Sports.ru 06:53
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Дюков: проведение матча со зрителями не является обязательным

Футбол России 06:30
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Дюков: «Допуск болельщиков на стадионы не является обязательным»

Sport.ru 05:29
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