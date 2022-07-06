Sports.ruРФС пытается повлиять на решение клубов РПЛ о проведении Кубка лигиГубернаторы регионов, которые представляют некоторые клубы РПЛ, попросили не поддерживать проведения Кубка лиги, сообщил РБ Спорт.Спорт день за днемПо информации источника, РФС при помощи губернаторов просит команды отказаться от поддержки Кубка РПЛ.Футбол РоссииПозже стало известно, что не поддержали Кубок "Факел", "Химки" и "Оренбург".Футбол РоссииОкончательное решение о проведении Кубка РПЛ должно быть принято до 15 июля.Sports.ruЧитать далееСвернутьСпорт день за днемSports.ruЕвро-футбол.руBookmaker-ratings.ruФутбол РоссииПодробнее о событииРФС через губернаторов хочет убедить клубы отказаться от Кубка РПЛSoccer.ru10:57РФС через губернаторов просит клубы отказаться от поддержки Кубка РПЛ («РБ Спорт»)Бомбардир.ру10:35РФС через глав регионов пробует склонить клубы РПЛ к отказу от поддержки Кубка лигиSport.ru09:51РФС пытается повлиять на решение клубов РПЛ о проведении Кубка лигиSports.ru09:27РФС посредством губернаторов лоббирует отказ клубов от поддержки Кубка РПЛИноПроСпорт09:13Источник: РФС через губернаторов лоббирует отказ клубов от поддержки Кубка РПЛФутбол России08:37РФС через губернаторов лоббирует отказ клубов от поддержки Кубка РПЛBookmaker-ratings.ru07:39Показать ещёОценить1