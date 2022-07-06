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РФС пытается повлиять на решение клубов РПЛ о проведении Кубка лиги

Губернаторы регионов, которые представляют некоторые клубы РПЛ, попросили не поддерживать проведения Кубка лиги, сообщил РБ Спорт.
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По информации источника, РФС при помощи губернаторов просит команды отказаться от поддержки Кубка РПЛ.
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Позже стало известно, что не поддержали Кубок "Факел", "Химки" и "Оренбург".
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Окончательное решение о проведении Кубка РПЛ должно быть принято до 15 июля.
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РФС через губернаторов хочет убедить клубы отказаться от Кубка РПЛ
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Источник: РФС через губернаторов лоббирует отказ клубов от поддержки Кубка РПЛ
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