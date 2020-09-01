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РФС дисквалифицировал тренера «Краснодара» из-за аплодисментов судье
Кубань-Информ
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Григорьянц сообщил, что Мурад Мусаев извинился за свои действия, поэтому пропустит только один матч. Главный тренер Мусаев поаплодировал судье Сергею Карасеву после матча "Краснодара" и "Ростова" в 6 туре Российской премьер-лиги.В источнике
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С чего всё начиналось
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РФС дисквалифицировал тренера «Краснодара» Мусаева на один матч

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) на заседании во вторник принял решение дисквалифицировать на один матч главного тренера "Краснодара" Мурада Мусаева по итогам матча шестого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Ростова".
ТАСС Спорт 10:07
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Мусаев дисквалифицирован на одну игру за аплодисменты в адрес арбитра Карасёва

Чемпионат 09:48
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Главный тренер «Краснодара» Мусаев дисквалифицирован на один матч

Sport24.ru 10:22 
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РФС дисквалифицировал тренера «Краснодара» Мусаева на один матч

ТАСС Спорт 10:07
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