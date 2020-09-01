РФС дисквалифицировал тренера «Краснодара» из-за аплодисментов судье
Григорьянц сообщил, что Мурад Мусаев извинился за свои действия, поэтому пропустит только один матч. Главный тренер Мусаев поаплодировал судье Сергею Карасеву после матча "Краснодара" и "Ростова" в 6 туре Российской премьер-лиги.В источнике
С чего всё начиналось
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) на заседании во вторник принял решение дисквалифицировать на один матч главного тренера "Краснодара" Мурада Мусаева по итогам матча шестого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Ростова".