РФС дисквалифицировал тренера «Краснодара» из-за аплодисментов судье

Григорьянц сообщил, что Мурад Мусаев извинился за свои действия, поэтому пропустит только один матч. Главный тренер Мусаев поаплодировал судье Сергею Карасеву после матча "Краснодара" и "Ростова" в 6 туре Российской премьер-лиги.