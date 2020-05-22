РФС допустил досрочное завершение чемпионата России
Исполком Российского футбольного союза примет решение о досрочном завершении чемпионата России в случае массовых заражений футболистов коронавирусом, заявил заместитель генерального секретаря - директор по развитию РФС Максим Митрофанов.В источнике Если клубы начнут массово сниматься с чемпионата по объективным причинам, наверное, странно будет заставлять их играть молодежными составами. Если такая ситуация возникнет, то исполком РФС примет решение о досрочном завершении сезона.
Спорт-Экспресс вчера в 17:10