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РФС и РПЛ объяснили, почему матч «Сочи» – «Ростов» не был перенесен
Спорт день за днем
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РПЛ и РФС выпустили совместное заявление, касающееся ситуации вокруг матчей «Сочи» – «Ростов» (10:1) и «Краснодар» – «Динамо».В источнике
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Почему РПЛ перенесла матч «Динамо», но не перенесла матч «Ростова»?

Бомбардир.ру 14:45
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«Заболевание ковидом – это не форс-мажор»: почему матч «Сочи» – «Ростов» состоялся, а «Краснодар» – «Динамо» перенесли

Спорт день за днем 13:26
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Чиновники объяснили, почему два матча с коронавирусом решились по-разному – но мы разобрали их слова и не увидели логику

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