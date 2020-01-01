РФС и РПЛ разработали протокол возобновления футбольного сезона
Российский футбольный союз и Российская премьер-лига совместно разработали протокол COVID, по которому в ближайшее время будет жить отечественный футбол. Документ был отослан в правительство на согласование.В источнике
С чего всё начиналось
«СЭ» стали известны детали протокола COVID, разработанного РФС и РПЛ. Документ, по которому российский футбол будет жить в ближайшие месяцы (в случае рестарта чемпионата), направлен на согласование в правительство. Вот основные положения протокола.
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