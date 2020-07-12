Динамо — Крылья Советов 0:0 (1-й тайм)
Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС), изначально назначенный видеоассистентом на матч «Динамо» — «Крылья Советов» Станислав Васильев будет работать на матче «Краснодар» — «Урал», куда изначально был назначен Лапочкин.В источнике
С чего всё начиналось
Российский футбольный союз (РФС) принял решение снять арбитра VAR Сергея Лапочкина c матча Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Краснодаром" и "Уралом" из Екатеринбурга, передает пресс-служба РФС.