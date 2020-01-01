НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
CT newsCT news
РФС изучит слова Дьякова о мешке денег игрокам «Ростова» от соперников
Sports.ru
  • Sports.ru
  • Soccernews.ru
  • Блокнот Ростов-на-Дону
  • RT на русском
  • Футбол России
  • Metaratings
  • Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону
  • PROСПОРТ Казахстан
  • Нева Спорт
Дьяков в интервью спортивному порталу "Чемпионат" сообщил, что перед играми с лидирующими клубами команды, желавшие участвовать в розыгрышах европейских кубков, мотивировали своих футболистов "мешком с деньгами".В источнике
2
С чего всё начиналось
alt

Виталий Дьяков: претенденты на чемпионство привозили игрокам «Ростова» мешки денег

Привозили мешок денег и говорили, вот вам, поделите, как хотите. Иногда через руководителей предлагали, иногда через игроков. Делили всё поровну, запасным и персоналу тоже давали часть.
Чемпионат вчера в 15:52
Подробнее о событии
alt

РФС рассмотрит слова Дьякова о денежной мотивации игроков «Ростова»

Футбол России 09:12
alt

Спортивный юрист рассказал о возможных последствиях слов Дьякова про мешки с деньгами

Чемпионат 11:12
alt

В РФС изучат слова Дьякова о мешках денег для игроков «Ростова»

Metaratings 09:09
реклама
Главное
Новости