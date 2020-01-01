РФС изучит слова Дьякова о мешке денег игрокам «Ростова» от соперников
Дьяков в интервью спортивному порталу "Чемпионат" сообщил, что перед играми с лидирующими клубами команды, желавшие участвовать в розыгрышах европейских кубков, мотивировали своих футболистов "мешком с деньгами".В источнике
С чего всё начиналось
Привозили мешок денег и говорили, вот вам, поделите, как хотите. Иногда через руководителей предлагали, иногда через игроков. Делили всё поровну, запасным и персоналу тоже давали часть.