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РФС извинился перед Федуном и «Спартаком»
Газета.Ru
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Генеральный секретарь РФС Александр Алаев заявил о том, что владельцу «Спартака» Леониду Федуну и клубу в целом были принесены извинения за ситуацию с регламентом Кубка России.В источнике
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В РФС рассказали о наказании за ошибку в регламенте, которая привела к спорам вокруг кубкового матча «Зенита» и «Спартака»

Спорт-Экспресс 08:52
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«Извинились перед Федуном за ошибку. Виновные больше не имеют отношения к футболу». Алаев о матче «Зенит» – «Спартак» в Петербурге

Sports.ru 08:35
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РФС извинился перед Федуном за ошибку в регламенте

Спорт день за днем 09:31
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