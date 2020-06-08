НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
LiveSport.ruLiveSport.ru
РФС хочет отказаться от нынешнего принципа выбора судей на матчи РПЛ
Нева Спорт
  • Нева Спорт
  • Спорт день за днем
  • Sports.ru
  • LiveSport.ru
  • Sportbox.RU
  • Bookmaker-ratings.ru
По словам главы судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца, после возобновления РПЛ в лиге могут отказаться от географического принципа при выборе судей на игру.В источнике
1
Подробнее о событии
alt

Московским и питерским судьям разрешили обслуживать матчи домашних команд РПЛ

Спорт день за днем 08:17
alt

РФС может отказаться от географического принципа выбора судей на матчи РПЛ

Sports.ru 08:09
alt

Глава судейского комитета предложил отказаться от географического принципа выбора судей на матчи

Спорт-Экспресс 08:08
реклама
Главное
Новости