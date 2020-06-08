НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Петербургский дневникПетербургский дневник
РФС: хозяина матча «Зенит» – «Спартак» определят после ряда факторов
Soccernews.ru
  • Soccernews.ru
  • Bobsoccer
  • Спорт-Экспресс
  • Футбол России
  • Спорт день за днем
  • Газета.Ru
  • Петербургский дневник
  • Невские Новости
По словам Митрофанова, ранее планировалось, что именно «Зенит» станет хозяином и примет московских футболистов на своем поле, но владелец «Спартака» Леонид Федун вмешался в ситуацию и предложил провести жеребьевку.В источнике
Максим Митрофанов
российский иллюстратор
Будем исходить из большого количества элементов. Когда будем принимать решение, будем учитывать эпидемиологическую обстановку, которая будет существовать в тот момент в регионах, будем учитывать положения регламентов, практику. Решение будет приниматься бюро исполкома РФС.RT на русскомвчера в 01:33
Подробнее о событии
alt

Решение о хозяине кубкового матча «Зенит» — «Спартак» примет бюро Исполкома РФС

78.ru вчера в 02:10
alt

РФС: хозяина матча «Зенит» – «Спартак» определят после ряда факторов

Петербургский дневник 7 июня в 18:20
alt

В РФС объяснили, по какому принципу будут выбирать место проведения полуфинала «Зенит» - «Спартак»

Спорт день за днем 7 июня в 16:43
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости