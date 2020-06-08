Максим Митрофанов российский иллюстратор

Будем исходить из большого количества элементов. Когда будем принимать решение, будем учитывать эпидемиологическую обстановку, которая будет существовать в тот момент в регионах, будем учитывать положения регламентов, практику. Решение будет приниматься бюро исполкома РФС.

RT на русском

вчера в 01:33