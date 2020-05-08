РФС может провести отдельный турнир за места в РПЛ
Команды сыграют между собой по одной или две игры и лучшие четыре команды получат место в следующем сезоне РПЛ.Сообщается, что в РФС рассматривают и другие форматы проведения турнира. Напомним, футбольный сезон в России был приостановлен 17 марта из-за пандемии коронавируса.В источнике
С чего всё начиналось
Встречи планируется проводить в регионе с наименьшим количеством ограничений из-за эпидемии коронавируса. Команды проведут друг с другом по одному или два матча, лучшие четыре клуба в следующем сезоне будут выступать в РПЛ. При этом рассматриваются и другие форматы турнира.
Спорт БИЗНЕС Online 11:25