РФС наказал «Динамо», запретив регистрировать новых игроков
Российский футбольный союз (РФС) запретил московскому клубу «Динамо» регистрировать новых игроков за нарушения, допущенные при расторжении контракта с азербайджанским нападающим Рамилем Шейдаевым. Решение опубликовано на официальном сайте РФС.В источнике
С чего всё начиналось
Как сообщает пресс-служба РФС, заявление Шейдаева в отношении «Динамо» о признании расторжения трудового договора без обоснованных причин, а также о взыскании компенсации за расторжение трудового договора было удовлетворено частично.