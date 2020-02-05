«Динамо» хочет обжаловать в CAS запрет РФС на регистрацию футболистов

Московский футбольный клуб «Динамо» планирует обжаловать решение Российского футбольного союза (РФС) о запрете регистрации новых игроков в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне.