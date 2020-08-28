РФС наказал «Локомотив» по итогам матча с «Ахматом»
Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что московским "Локомотив" и начальник команды Станислав Сухина наказаны по итогам матча пятого тура чемпионата России против грозненского "Ахмата".В источнике
С чего всё начиналось
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) наказал "Локомотив" проведением одного домашнего матча на нейтральном поле условно, а также дисквалифицировал начальника команды Станислава Сухину на четыре игры. Об этом ТАСС сообщил председатель КДК Артур Григорьянц.