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Газета.RuГазета.Ru
РФС наказал «Локомотив» по итогам матча с «Ахматом»
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Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что московским "Локомотив" и начальник команды Станислав Сухина наказаны по итогам матча пятого тура чемпионата России против грозненского "Ахмата".В источнике
С чего всё начиналось
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ФК «Локомотив» наказан проведением домашней игры на нейтральном поле условно

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) наказал "Локомотив" проведением одного домашнего матча на нейтральном поле условно, а также дисквалифицировал начальника команды Станислава Сухину на четыре игры. Об этом ТАСС сообщил председатель КДК Артур Григорьянц.
ТАСС Спорт 11:15
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КДК РФС наказал «Локомотив» матчем на нейтральном поле. Сухина дисквалифицирован на четыре встречи

Футбол России 16:42
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Наказание для «Локомотива»: матч на нейтральном поле условно, дисквалификация начальника на 4 матча

Вести.Ru 13:05
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«Локомотив» наказан проведением одного матча на нейтральном поле условно

Евро-футбол.ру 12:15
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