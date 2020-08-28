Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) наказал "Локомотив" проведением одного домашнего матча на нейтральном поле условно, а также дисквалифицировал начальника команды Станислава Сухину на четыре игры. Об этом ТАСС сообщил председатель КДК Артур Григорьянц.