Чемпионат России возобновится 21 июня

Рестарт чемпионата назначен на 21 июня. При этом в низших дивизионах нынешние розыгрыши возобновлять не будут. Сезон Российской премьер-лиги (РПЛ), ранее приостановленный из-за эпидемии коронавируса, как и большинство других чемпионатов в мире, будет доигран.