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Чемпионат России возобновится 21 июня
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Рестарт чемпионата назначен на 21 июня. При этом в низших дивизионах нынешние розыгрыши возобновлять не будут. Сезон Российской премьер-лиги (РПЛ), ранее приостановленный из-за эпидемии коронавируса, как и большинство других чемпионатов в мире, будет доигран.В источнике
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Сергей Прядкин
К сожалению, оставшиеся матчи пройдут без зрителей – ограничения на проведение массовых мероприятий остаются в силе. Но мы уверены, болельщики поддержат свои команды из дома не менее искренне и эмоционально.
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РПЛ вернётся 21 июня

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Sport24.ru 06:48 
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