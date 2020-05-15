Чемпионат России возобновится 21 июня
Рестарт чемпионата назначен на 21 июня. При этом в низших дивизионах нынешние розыгрыши возобновлять не будут. Сезон Российской премьер-лиги (РПЛ), ранее приостановленный из-за эпидемии коронавируса, как и большинство других чемпионатов в мире, будет доигран.В источнике К сожалению, оставшиеся матчи пройдут без зрителей – ограничения на проведение массовых мероприятий остаются в силе. Но мы уверены, болельщики поддержат свои команды из дома не менее искренне и эмоционально.