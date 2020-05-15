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Чемпионат России возобновится 21 июня
Вестник Кавказа
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Приостановленный сезон в Российской премьер-лиге и оставшиеся матчи Кубка решено доиграть, чтобы "сохранить целостность соревнований и спортивный принцип". Рестарт чемпионата назначен на 21 июня. При этом в низших дивизионах нынешние розыгрыши возобновлять не будут.В источнике
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Сергей Прядкин
Я рад, что мы возобновляем сезон в оптимальные для сложившейся ситуации даты — на предпоследней неделе июня. Это позволит всем футболистам подготовиться к возвращению на поле и доиграть сезон в сжатые, но разумные сроки.
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