Чемпионат России возобновится 21 июня
Приостановленный сезон в Российской премьер-лиге и оставшиеся матчи Кубка решено доиграть, чтобы "сохранить целостность соревнований и спортивный принцип". Рестарт чемпионата назначен на 21 июня. При этом в низших дивизионах нынешние розыгрыши возобновлять не будут.В источнике Я рад, что мы возобновляем сезон в оптимальные для сложившейся ситуации даты — на предпоследней неделе июня. Это позволит всем футболистам подготовиться к возвращению на поле и доиграть сезон в сжатые, но разумные сроки.