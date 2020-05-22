РФС назвал сроки начала нового сезона чемпионата России
Российский футбольный союз (РФС) рассматривает 2 и 5 августа в качестве возможных дат начала нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом в четверг, 21 мая, сообщил заместитель генерального секретаря РФС по развитию Максим Митрофанов в ходе видеоконференции.В источнике Если клубы начнут массово сниматься с чемпионата по объективным причинам, наверное, странно будет заставлять их играть молодежными составами. Если такая ситуация возникнет, то исполком РФС примет решение о досрочном завершении сезона.