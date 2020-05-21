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РБКРБК
РФС назвал сроки начала нового сезона чемпионата России
Известия
  • Москва 240:18
Новый сезон чемпионата России по футболу может начаться 2 или 5 августа. Об этом заявил заместитель генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) по развитию Максим Митрофанов, передает корреспондент РБК.В источнике
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Максим Митрофанов
российский иллюстратор
Если клубы начнут массово сниматься с чемпионата по объективным причинам, наверное, странно будет заставлять их играть молодежными составами. Если такая ситуация возникнет, то исполком РФС примет решение о досрочном завершении сезона.
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