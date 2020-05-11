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РФС назвал высокими шансы на возобновление чемпионата России
РБК
  • Москва 240:37
Напомним, футбольный сезон в России был приостановлен 17 марта из-за пандемии COVID-19 Впервые вспышка коронавируса произошла в китайском Ухане в декабре 2019 года.В источнике
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РПЛ твердо намерена доиграть сезон. Разработан план на примере Бундеслиги, все решится до 27 мая

Sport24.ru 08:30 
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Кажется, российский футбол все ближе – уже разработан протокол возвращения по примеру Германии

Sports.ru вчера в 14:44
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Александр Алаев: «РФС настроен вернуть футбол, но последнее слово за государством»

Матч ТВ вчера в 12:22
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