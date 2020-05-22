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В РФС не исключили досрочного завершения чемпионата России
Комсомольская правда
  • Bash.News1:09
  • Москва 240:19
Максим Митрофанов, занимающий должность заместителя генерального секретаря и директора по развитию в РФС (Российский футбольный союз), прокомментировал ситуацию с возможным переносом рестарта Российского чемпионата по футболу.В источнике
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Максим Митрофанов
российский иллюстратор
Если клубы начнут массово сниматься с чемпионата по объективным причинам, наверное, странно будет заставлять их играть молодежными составами. Если такая ситуация возникнет, то исполком РФС примет решение о досрочном завершении сезона.
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