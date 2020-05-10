РФС не пустит на стадион более 200 человек во время матчей РПЛ
В оставшиеся 150 человек входят судьи, делегаты матча, сотрудники службы безопасности, врачи, операторы, комментаторы, сотрудники стадиона и РФС. Данному протоколу будут придерживаться все команды, если сезон-2019/20 возобновится. Большинство клубов выступили за то, чтобы доиграть текущий сезон.В источнике
С чего всё начиналось
Всего же, согласно протоколу, в чаше стадиона может находиться не более 200 человек.
Бомбардир.ру вчера в 17:57
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