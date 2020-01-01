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РФС обсудит возобновление чемпионата России по футболу 15 мая
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Российский футбольный союз планирует обсудить возобновление футбольного сезона в стране 15 мая. Именно на эту дату намечен исполком РФС, о чем сообщает Спорт24.Ru.В источнике
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Подробнее о событии
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Заседание исполкома РФС состоится 15 мая в режиме онлайн. Обсудят возобновление РПЛ и ФНЛ

Sports.ru 15:03
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Стало известно, когда РФС обсудит вопрос о возобновлении Тинькофф РПЛ

Матч ТВ 14:59
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Исполком РФС, на котором обсудят возобновление РПЛ, состоится на 15 мая

Metaratings 14:21
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