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В РФС не исключили досрочного завершения чемпионата России
Комсомольская правда
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Чемпионат России по футболу может завершиться досрочно. Такое решение будет принято, если произойдет массовое заражение футболистов коронавирусом, пишет «Интерфакс» со ссылкой на директора по развитию РФС Максима Митрофанова. Ранее сообщалось о вспышке инфекции в московском «Динамо».В источнике
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Максим Митрофанов
российский иллюстратор
Если клубы начнут массово сниматься с чемпионата по объективным причинам, наверное, странно будет заставлять их играть молодежными составами. Если такая ситуация возникнет, то исполком РФС примет решение о досрочном завершении сезона.
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