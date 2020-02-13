Принципиальное отличие от нынешнего формата проведения Кубка России то, что в рамках турнира появится групповой этап. Будут созданы 10 групп по три команды, в каждой из которых будут команды ПФЛ, ФНЛ и РПЛ. Клубы, принимающие участие в еврокубках, начнут участие в турнире с 1/8 финала.