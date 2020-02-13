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РФС одобрил реформу Кубка России, в нем может появиться групповой этап
Sports.ru
  • Телеканал Санкт-Петербург1:04
Российский футбольный союз (РФС) утвердил изменение формата проведения Кубка России по футболу. Такое решение было принято сегодня в Доме футбола на исполкоме РФС, сообщает "РИА Новости". Новая структура Кубка России подразумевает, освобождение участников еврокубков от игр на стадии 1/16 финала.В источнике
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Александр Дюков
Принципиальное отличие от нынешнего формата проведения Кубка России то, что в рамках турнира появится групповой этап. Будут созданы 10 групп по три команды, в каждой из которых будут команды ПФЛ, ФНЛ и РПЛ. Клубы, принимающие участие в еврокубках, начнут участие в турнире с 1/8 финала.
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