РФС оштрафовал Азмуна на 40 тысяч рублей за нарушение мер безопасности

За свои действия Азмун был наказан штрафом в размере 40 тысяч рублей. Сафа, а также форвард «Зенита» Артем Дзюба оштрафованы на 20 тысяч рублей каждый.