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РФС оштрафовал Азмуна на 40 тысяч рублей за нарушение мер безопасности
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За свои действия Азмун был наказан штрафом в размере 40 тысяч рублей. Сафа, а также форвард «Зенита» Артем Дзюба оштрафованы на 20 тысяч рублей каждый.В источнике
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Азмун оштрафован на 40 тысяч рублей за нарушение правил в условиях пандемии

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Азмун оштрафован КДК на 40 тысяч рублей. Еще 11 игроков и Овчинников заплатят по 20 тысяч рублей

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