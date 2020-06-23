ЦСКА наказали за расистские оскорбления фанатов в адрес Малкома

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение оштрафовать московский ЦСКА на 100 тысяч рублей за расистские оскорбления в адрес нападающего петербургского "Зенита" Малкома, сообщается на официальном сайте организации.