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ЦСКА наказали за расистские оскорбления фанатов в адрес Малкома
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Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение оштрафовать московский ЦСКА на 100 тысяч рублей за расистские оскорбления в адрес нападающего петербургского "Зенита" Малкома, сообщается на официальном сайте организации.В источнике
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С чего всё начиналось
"В соответствии с частью 2 статьи 121 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 45 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за дискриминационное оскорбление зрителями футболиста команды соперника — оштрафовать ПФК ЦСКА г. Москвы на 100 000 (Сто тысяч) рублей", — говорится в заявлении РФС.
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