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В РФС подтвердили, что Федун оштрафован на 200 тыс. рублей
РБК спорт
  • Коммерсантъ Уфа2:45
  • Дума ТВ0:42
  • Телеканал 360°0:20
Глава комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Семён Андреев подтвердил, что владелец московского «Спартака» Леонид Федун оштрафован на 200 тыс. рублей. «Федуну вынесли замечание и штраф в размере 200 тыс. рублей», — цитирует Андреева ТАСС.В источнике
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С чего всё начиналось
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РФС оштрафовал Федуна на 200 тыс. рублей за высказывание о снятии «Спартака» с РПЛ

Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал владельца московского "Спартака" Леонида Федуна на 200 тыс. рублей за высказывание о снятии клуба с чемпионата Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом ТАСС сообщил глава комитета Семен Андреев.
ТАСС Спорт 06:55
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