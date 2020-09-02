В РФС подтвердили, что Федун оштрафован на 200 тыс. рублей

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Глава комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Семён Андреев подтвердил, что владелец московского «Спартака» Леонид Федун оштрафован на 200 тыс. рублей. «Федуну вынесли замечание и штраф в размере 200 тыс. рублей», — цитирует Андреева ТАСС. В источнике