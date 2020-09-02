В РФС подтвердили, что Федун оштрафован на 200 тыс. рублей
Глава комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Семён Андреев подтвердил, что владелец московского «Спартака» Леонид Федун оштрафован на 200 тыс. рублей. «Федуну вынесли замечание и штраф в размере 200 тыс. рублей», — цитирует Андреева ТАСС.В источнике
С чего всё начиналось
Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал владельца московского "Спартака" Леонида Федуна на 200 тыс. рублей за высказывание о снятии клуба с чемпионата Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом ТАСС сообщил глава комитета Семен Андреев.