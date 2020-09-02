Юран оштрафован за слова о «Спартаке»

Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) вынес наказание экс-наставнику "Химок" Сергею Юрану. По информации "Чемпионата", специалисту сделали замечание и оштрафовали на 100 тыс. рублей.