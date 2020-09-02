НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Газета.RuГазета.Ru
Юран оштрафован за слова о «Спартаке»
Газета.Ru
  • Газета.Ru
  • RT на русском
  • Нева Спорт
  • РБК спорт
  • Sports.ru
  • Metaratings
  • Аргументы и Факты
  • Советский спорт
  • Матч ТВ
  • Футбол России
  • Евро-футбол.ру
  • Bookmaker-ratings.ru
Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) вынес наказание экс-наставнику "Химок" Сергею Юрану. По информации "Чемпионата", специалисту сделали замечание и оштрафовали на 100 тыс. рублей.В источнике
2
Подробнее о событии
alt

РФС официально объявил о штрафах Федуну, Юрану и Мурзагулову

Спорт-Экспресс 08:27
alt

Юрана оштрафовали за слова о «Спартаке»

Sport.ru 07:45
alt

Юран о штрафе за слова про «Спартак»: «Я не знаю! Всеми делами юрист занимается. У меня спортивная часть»

Sports.ru 08:37
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости