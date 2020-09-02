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РФС оштрафовал Юрана на 100 тысяч рублей за слова о «Спартаке»
Газета.Ru
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2 сентября на заседании комитета по этике РФС было принято решение оштрафовать бывшего тренера «Химок» Сергея Юрана на 100 тысяч рублей. Такое наказание было применено к специалисту за его высказывания в адрес московского «Спартака».В источнике
С чего всё начиналось
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Сергей Юран оштрафован за слова о «Спартаке»

Комитет по этике Российского футбольного союза наказал бывшего главного тренера «Химок» Сергея Юрана. Как стало известно «Чемпионату», специалисту сделали замечание и оштрафовали на 100 тыс. рублей.
Чемпионат 06:30
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РФС официально объявил о штрафах Федуну, Юрану и Мурзагулову

Спорт-Экспресс 08:27
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Юран прокомментировал штраф в 100 тысяч рублей от РФС

Футбол России 08:02
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Юрана оштрафовали за слова о «Спартаке»

Sport.ru 07:45
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