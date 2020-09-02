РФС оштрафовал Юрана на 100 тысяч рублей за слова о «Спартаке»

2 сентября на заседании комитета по этике РФС было принято решение оштрафовать бывшего тренера «Химок» Сергея Юрана на 100 тысяч рублей. Такое наказание было применено к специалисту за его высказывания в адрес московского «Спартака». В источнике