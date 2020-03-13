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РФС отменил красные карточки Кверквелии и Карпова
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Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС отменил красные карточки защитников "Локомотива" Соломона Кверквелии и ЦСКА Вадима Карпова, сообщил журналистам глава КДК РФС Артур Григорьянц.В источнике
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Красные карточки Карпова и Кверквелии отменены

Чемпионат 06:15
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Карпову и Кверквелии отменили красные карточки в матчах РПЛ

ProstoProSport 06:26 
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КДК отменил красные карточки Кверквелии и Карпова

Metaratings 06:15
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