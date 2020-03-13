НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеУЕФА приостановил все матчи Лиги чемпионов и Лиги ЕвропыРФС отменил красные карточки Кверквелии и КарповаАПЛ приостановлена из-за коронавирусаОпределились все пары второго раунда плей-офф КХЛНурмагомедов о бое с Фергюсоном: что будет дальше, никто не знаетРИА НовостиРФС отменил красные карточки Кверквелии и КарповаMetaratings9MetaratingsLiveSport.ruМатч ТВBookmaker-ratings.ruФутбол РоссииSports.ruСпорт-ЭкспрессСпорт день за днемSoccer.ruКонтрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС отменил красные карточки защитников "Локомотива" Соломона Кверквелии и ЦСКА Вадима Карпова, сообщил журналистам глава КДК РФС Артур Григорьянц.В источнике Комментировать1Подробнее о событии Красные карточки Карпова и Кверквелии отмененыЧемпионат 06:15Карпову и Кверквелии отменили красные карточки в матчах РПЛProstoProSport 06:26 КДК отменил красные карточки Кверквелии и КарповаMetaratings 06:15рекламаГлавноеУЕФА приостановил все матчи Лиги чемпионов и Лиги ЕвропыРФС отменил красные карточки Кверквелии и КарповаАПЛ приостановлена из-за коронавирусаОпределились все пары второго раунда плей-офф КХЛНурмагомедов о бое с Фергюсоном: что будет дальше, никто не знаетНовости