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РФС отменил красные карточки Кверквелии и Карпова
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Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС отменил красные карточки защитников "Локомотива" Соломона Кверквелии и ЦСКА Вадима Карпова, сообщил журналистам глава КДК РФС Артур Григорьянц.В источнике
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Кашшаи объяснил отмену красной карточки в матче «Ахмат» — «Ростов»

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Кашшаи оценил удаление защитника ЦСКА Карпова в матче с «Ростовом»

Sport24.ru 08:49 
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Карпову и Кверквелии отменили красные карточки в матчах РПЛ

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